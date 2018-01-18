На Австрию обрушилось мини-торнадо

Редкое погодное явление для Австрии - торнадо вызвало небольшую панику и волнения у жителей муниципалитета Шталль им Мельталь. По данным австрийского Центрального института метеорологии и геодинамики этот смерч можно отнести к разряду торнадо "самого слабого класса". И он не представляет особой опасности. Ранее, летом 2017 года в окрестностях Вены пронесся настоящий смерч, в результате которого были снесены крыши домов, повалены десятки деревьев. Удар стихии нанес тогда и ущерб сельскому хозяйству.