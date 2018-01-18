Apple возвращает капиталы в США

Американский техногигант Apple заплатит $38 млрд в качестве разового налога на прибыль, которую он намерен вернуть в США в соответствии с принятым в декабре законом о налоговой реформе. Он в частности позволяет американским компаниям платить 15,5% налога вместо стандартной ставки в 21% на иностранный капитал, который они репатриируют в США. Сейчас Apple держит за рубежом около $252 млрд долларов ликвидных средств..

Также компания обещает в ближайшие пять лет сделать на $30 млрд капиталовлoжений, что позволит создать в США 20 тысяч рабочих мест. Инвестиции будут включать строительство новой - уже второй - штаб-квартиры корпорации и дата-центров. Нынешний кампус Apple находится в Калифорнии.

Президент Дональд Трамп приветствовал планы компании: возвращение рабочих мест в США было одним из его ключевых предвыборных обещаний.

Компания Apple , одна из крупнейших в мире, была основана в 1976 году. Она производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую технику. Рыночная капитализация гиганта превышает $900 млрд.