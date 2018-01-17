Турецкие танки идут к сирийской границе

Турция перебрасывает бронетехнику и тяжёлое вооружение на границу с Сирией, рядом с районом Африн в провинции Алеппо. Там расположен анклав, занятый вооружёнными формированиями курдской партии «Демократический союз». В Анкаре считают это движение частью запрещённой Рабочей партии Курдистана и открыто говорят о намерении провести «зачистку» района.
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, операция может начаться в любой момент. Турецкая артиллерия уже несколько дней периодически обстреливает цели в этом районе. С другой стороны находятся вооружённые формирования сирийской оппозиции, которые поддерживает Турция.
Курды, в свою очередь, готовятся к обороне, стягивая в Африн дополнительные подразделения.