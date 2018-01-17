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Турция

Турецкие танки идут к сирийской границе

В Анкаре не скрывают намерения как можно скорее начать операцию против курдов в Африне

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Турецкие танки идут к сирийской границе

Турецкие танки идут к сирийской границе
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Reuters
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Турция перебрасывает бронетехнику и тяжёлое вооружение на границу с Сирией, рядом с районом Африн в провинции Алеппо. Там расположен анклав, занятый вооружёнными формированиями курдской партии «Демократический союз». В Анкаре считают это движение частью запрещённой Рабочей партии Курдистана и открыто говорят о намерении провести «зачистку» района.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, операция может начаться в любой момент. Турецкая артиллерия уже несколько дней периодически обстреливает цели в этом районе. С другой стороны находятся вооружённые формирования сирийской оппозиции, которые поддерживает Турция.

Курды, в свою очередь, готовятся к обороне, стягивая в Африн дополнительные подразделения.

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