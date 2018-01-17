Тест, который подтвердил полноценность Трампа

Можете ли вы отличить льва от носорога? А запомнить 5 слов подряд? Можете ли вспомнить эти слова через 5 минут?

Хорошая новость для Белого дома: хозяин Овального кабинета Дональд Трамп может. Именно из подобных вопросов состоит так называемый "Монреальский умственный тест", который используется для диагностики умственных расстройств уже более 20 лет. Тест стал частью ежегодной диспансеризации, которую закон обязывает проходить всех американских президентов.

Задача - определить степень забывчивости или даже первые признаки деменции. Как правило "Монреальский умственный тест" не предлагают для прохождения президентам США, но в случае с Трампом многочисленные комментарии в его адрес, накопившиеся за минувший год, побудили врачей добавить тест к основному набору. Американцы стали задаваться вопросом, пригоден ли Дональд Трамп для исполнения обязанностей президента? И потому Трамп сам настоял на тестировании.

Личный врач президента США, адмирал Ронни Джексон оценил способности Трампа, как блестящие. Он добавил, что не чувствовал необходимости в "Монреальском тесте", поскольку убеждён в адекватности президента США благодаря регулярному общению в ним.

В качестве вопросов пациенту предлагается, к примеру, нарисовать кубик, определить, где на рисунке верблюд, а где носорог, и произвести простейшие арифметические действия. Если пациент набирает 26 и менее очков (из 30 возможных), это говорит о признаках старческого слабоумия. Тест также определяет различные стадии болезни Альцгеймера. Поскольку Трамп набрал 30 очков, его врач остался доволен, отметив при этом, что президент показал отличный результат "для 71-летнего американца".

Ранее адмирал Джексон, работавший также личным врачом президента Обамы, отверг любые подозрения о том, что Белый дом скрывает какие-либо детали об умственной полноценности президента Трампа.