Палестинская активистка останется под стражей

Юная палестинская активистка Ахэд Тамими не сможет выйти из тюрьмы под залог и останется под стражей до завершения судебного процесса. Такое решение в отношении 16-летней девушки принял израильский военный суд. Тамими арестовали в декабре прошлого года после публикации видеозаписи, запечатлевшей как палестинка пинает и бьет израильских солдат. В начале января подростку предъявили обвинения в нападении на военнослужащих ЦАХАЛа при отягчающих обстоятельствах.

Несколько дней назад на Западном берегу Иордана прошли акции палестинцев в знак солидарности с Тамими, которые переросли в стычки с израильскими военными. Правозащитные организации и ЕС выразили обеспокоенность относительно заключения под стражу несовершеннолетней Тамими. А ее адвокат заявил, что Израиль нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка.