Состояние здоровья Дональда Трампа "превосходно"

Белый Дом опубликовал результаты медицинского осмотра президента.

Врач главы американской администрации Ронни Джексон заявил,что состояние здоровья Трампа "превосходно". Стали известны и некоторые персональные детали - президент при росте около 190 см весит 108 кг, но хотел бы похудеть. Медик сообщил, что Трамп не курит, не употребляет алкоголь и любит играть в гольф.

Ронни Джексон заметил, что "президент находится в превосходной интеллектуальной форме, и абсолютно способен выполнять свои обязанности". Он добавил, что, по его мнению, "Трамп сохранит свою форму до конца срока, и даже до конца второго срока, если когда он будет избран". Медосмотр проводился в пятницу, в самый разгар дискуссии, вызванной публикацией книги "Огонь и ярость", в которой упоминается, к примеру, что любимая еда президента - чизбургеры из "Макдональдса, которые он предпочитает есть по вечерам. Автор также, ссылаясь на рассказы бывших подчиненных Трампа, говорил, что Трамп страдает перепадами настроения.

Диспансеризация обязательна для каждого президента США.

В июне Трампу исполнится 72 года, он стал самым пожилым лидером страны со времен Рейгана.