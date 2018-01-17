"Мемориал" подожгли

Силы правопорядка квалифицировали инцидент как поджог. На кадрах - кабинет руководителя. Комната пострадала больше всего. Именно здесь и начался пожар. В офисе сгорели компьютеры, столы, стулья, бумага. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Александр Черкасов, член правозащитного центра, не сомневается, что поджог носит политический характер: "Правозащитников пытаются выдавливать, убивают, находятся люди, которые фабрикуют уголовные дела, организуют погромы офисов, поджоги. Так что случайный пожар – это не случайный пожар."

По словам правозащитников центра, видеокамеры зафиксировали, как около 4 часов утра в среду к офису подъехала машина. Из автомобиля вышли два человека в масках с канистрой в руках. Злоумышленники приставили лестницу и поднялись к окну второго этажа здания, где и расположен офис "Мемориала".