Pink Floyd: взгляд назад

Около 350 различных предметов, в том числе гитары, письма, одежда и сотни гигантских фигур, которые группа использовала на концертах. Выставка рассказывает о 50-летнем творческом пути коллектива, который начался в 60-х годах.

Роджер Уотерс, музыкант группы: "Это было очень эмоциональное путешествие в мое прошлое за короткое время. В какой бы уголок выставки вы не попали, я считаю, что она действительно хорошо сделана."

Италия - вторая страна после Великобритании, которая принимает ретроспективу. Выставка дебютировала в Лондоне в мае прошлого года и имела широкий успех в британской столице. За шесть месяцев экспозицию пришли посмотреть более 400 тысяч посетителей.