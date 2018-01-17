Пластиковой таре - бой!

Еврокомиссия утвердила новую стратегию, касающуюся пластиковой упаковки, сделав акцент на новые виды материалов.

Сегодня лишь треть такой тары отправляется на переработку, а объем пластикового мусора в странах-членах ЕС достигает 25 миллионов тонн ежегодно.

Во Франции с начала прошлого года тем, кто торгует овощами и фруктами, запрещено использовать пакеты, произведенные из обычного пластика, им на смену пришли те, что делаются из компонентов полученных в результате переработки картофеля.

Как заявил Франс Тиммерманс, первый вице-председатель Еврокомиссии, "2030-ый год наступит уже через 12 лет, и к этому моменту вся пластиковая упаковка должна уходить либо на переработку, либо предназначаться для многоразового использования. Мы намерены пересмотреть все законодательные нормы и правила, которые касаются упаковочных материалов, чтобы переработка была выгодной и приносила прибыль".

Следующий шаг - обсуждение в Европарламенте. В процессе дебатов будут изменены существующие нормы и правила. Одобренная всеми странами-членами ЕС стратегия вступит в силу еще через два года.