Товарищи по оружию

Лента "Кавалерия" поставлена режиссером из Дании Николаем Фьюлси, но рассказывает об одном из эпизодов военной операции США в Афганистане, когда 12 спецназовцев вызвались добровольно отправиться в эту страну, чтобы воевать с талибами.

В главной роли - Крис Хемсворт. Вот что он рассказывает о своей работе: "Мы прислушивались к тому, что нам рассказывали настоящие участники тех событий, прототипы героев, роли которых мы исполняли. Они с нами делились мельчайшими деталями случившегося с ними, это давало, в свою очередь, уже нам уверенность в собственных силах. Они скромные, очень мужественные люди, они полностью были лишены помпезности и самодовольства".

Для режиссера Николая Фьюлси главной была идея объединения людей доброй воли для борьбы с силами зла: "Это была совершенно удивительная история военного братства, которую я считал важным рассказать, особенно она может быть значима в сегодняшнем мире, когда нас стараются разделить".

На российский экран фильм "Кавалерия" выходит 18 января.