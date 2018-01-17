Папа римский в Чили: о боли и прощении

Папа римский Франциск, находящийся с апостольским визитом в Чили, встретился во вторник с жертвами сексуального насилия со стороны местных католических священников. Ранее, выступая в президентском дворце Ла Монеда, понтифик принёс публичные извинения за служителей церкви, совершивших такое зло и сказал, что испытает в связи с этим "боль и стыд".

Месса, которую папа отслужил в парке О'Хиггинса, собрала более 400 тысяч верующих, а программу дня завершила его встреча с духовенством в кафедральном соборе Сантьяго. Здесь понтифик вновь говорил о страданиях жертв священников-педофилов.

"Я знаю, какую боль испытывают дети, подвергающиеся насилию, - сказал папа. - И я вижу, как много нужно приложить усилий, чтобы искоренить это страшное зло, источник такой боли. А потому я прошу вас всех обратиться к Господу с просьбой просветить нас, дать нам мужества попросить прощения и услышать божественные слова".

Визит понтифика в Чили проходит на фоне протестов. Папе не могут забыть то, что в 2015 году он назначил епископом города Осорно Хуана Барроса, который, по мнению паствы, покрывал своего наставника Фернандо Карадимо, признанного виновным в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.