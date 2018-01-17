Пермь: нападавшим предъявлены обвинения

Следственный комитет России предъявил обвинения в покушении на убийство по предварительному сговору двум подросткам, напавшим на учеников пермской школы.

Сейчас обвиняемые, ранившие друг друга, остаются в больнице — где их и взяли под арест на два месяца. Как только позволят врачи, их переведут в СИЗО. По словам медиков, это случится не раньше следующей недели.

В прокуратуре сообщили, что продолжают выяснять детали произошедшего и мотивы нападавших. Кроме того, следствие оценит роль лиц, ответственных за безопасность школы.

В понедельник двое подростков напали с ножами на учеников 4-го класса в пермской школе №127. В общей сложности пострадали 15 человек, в том числе учительница, закрывшая собой детей. Её доставили в больницу без сознания; во вторник она пришла в себя.

Руководство школы планирует возобновить занятия уже в четверг.