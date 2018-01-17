Кто возглавит правительство Каталонии?

Сторонники независимости Каталонии одержали первую победу в региональном парламенте —на пост спикера избран представитель сепаратистов, кандидат от партии "Левые республиканцы Каталонии" Роже Торрен.

В ближайшие десять рабочих дней депутаты проведут консультации по возможной кандидатуре председателя Женералитета (местного правительства). Первые дебаты по этому вопросу должны состояться до конца января.

Официальный представитель партии "Левые республиканцы Каталонии" Серхи Себриа говорит: "У нас есть только один кандидат! И это — Карлес Пучдемон!"

Но если бывший глава автономии вернется из Бельгии в Испанию, его могут немедленно задержать. Некоторые сторонники Пучдемона предлагают ему представить программу, принести присягу и управлять Каталонией по видеосвязи.

Депутат Жорди Туруль, бывший официальный представитель каталонского правительства, не согласен:

"Все говорят о дистанционной работе. Но парламент может быть не готов к этому. Есть и другие и варианты".

Ранее юристы парламента Каталонии уже отвергли возможность виртуальных выборов и работы по видеосвязи.

Профессор конституцинного права (Университет Барселоны) Эдуард Ройг говорит: "Пучдемон может быть избран на пост главы автономии, но для этого ему необходимо лично присутствовать в парламенте. Виртуальные выборы провести невозможно. По меньше мере — крайне затруднительно, но тогда он совершит акт неповиновения, и это, скорее всего, приведет к аресту".

Из Барселоны передает корреспондент "Евроньюс" Кристина Хинер: "Каталонский парламент начал работу на фоне множества сомнений. У депутатов есть два с половиной месяца, чтобы избрать главу Женералитета. И если им не удастся этого сделать, то будут назначены внеочередные выборы".