Парламент Каталонии избрал спикера

Кандидат от партии "Левые республиканцы Каталонии", сторонник независимости автономии Роже Торрен избран в председателем регионального парламента. Депутаты собрались на первое заседание после внеочередных выборов 21 декабря прошлого года.

Ранее о готовности отдать голоса за Торрена заявляли коалиция "Вместе за Каталонию" бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона, "Левые республиканцы Каталонии" и крайне левая партия "Кандидаты за народное единство".

Пятеро бежавших в Бельгию политиков, в том числе Пучдемон, проголосовать не смогли, а трое заключенных под стражу депутатов делегировали голоса своим сторонникам.

До сих пор нет ясности, кто же возглавит регион. Центристская партия "Граждане" получила больше мест, чем другие политические силы, но ей не хватает поддержки, чтобы продвинуть своего кандидата. "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" подедрживают кандидатуру Пучдемона, но на территории Испании действует ордер на его арест.

Мадрид настаивает на том, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично явиться в парламент, и обещает обжаловать в суде любые нарушения этой процедуры.