В Турции разбился учебный военный самолет

В результате крушения учебного самолета на западе Турции погибли трое военнослужащих — два пилота и бортмеханик. Авария произошла в районе Ялвач в провинции Ыспарта. Проводится расследование причин крушения.

По данным Генерального штаба вооруженных сил страны, самолет разбился почти сразу после вылета с авиабазы ВВС Турции, расположенной возле города Эскишехир.

По словам губернатора провинции Ыспарта, самолет рухнл в труднодоступной горной местности, во время полета метеоусловия были сложными — наблюдался густой туман.