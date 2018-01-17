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Турция

В Турции разбился учебный военный самолет

Крушение произошло в провинции Ыспарта, трое военнослужащих погибли.

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В Турции разбился учебный военный самолет

В Турции разбился учебный военный самолет
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В результате крушения учебного самолета на западе Турции погибли трое военнослужащих — два пилота и бортмеханик. Авария произошла в районе Ялвач в провинции Ыспарта. Проводится расследование причин крушения. 

По данным Генерального штаба вооруженных сил страны, самолет разбился почти сразу после вылета с авиабазы ВВС Турции, расположенной возле города Эскишехир. 

По словам губернатора провинции Ыспарта, самолет рухнл в труднодоступной горной местности, во время полета метеоусловия были сложными — наблюдался густой туман. 

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