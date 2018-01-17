Крупнейшую в мире затопленную пещеру обнаружили в Мексике, на севере полуострова Юкатан. Ее протяженность - 347 километров. Открытие сделано в рамках проекта Gran Acuifero Maya. Группе исследователей удалось обнаружить, что две крупные пещерные системы — Сак-Актун и Дос Охос соединены между собой. Связь эту искали четырнадцать лет.

"Там находится около двухсот подводных пещер, которые, как мы думали, могли быть связаны между собой. Теперь же мы в этом уверены. Это дает нам удивительную возможность в плане понимания модели древних поселений в доиспанский период", - сообщил, в частности, директор проекта, археолог Гильермо де Анда.

По словам ученых, эта пещера - важный археологический объект, содержащий информацию о первых поселенцах Америки, исчезнувшей фауне и культуре майя. Подземная система связана с сенотами - затопленными водой карстовыми провалами, которые у древних майя считались "вратами" в загробный мир.