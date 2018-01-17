Маврикий готовится встретить "Бергитту"

Вырванные с корнем деревья, затопленные дома, бурные потоки на улицах - приближение тропического циклона "Бергитта" на острове Маврикий в Индийском океане уже ощутимо. В среду здесь был объявлен 3-ий уровень опасности - штормовой ветер достиг скорости 120 км/час.

Национальный центр по управлению ситуациями во время стихийных бедствий работает круглосуточно. Его представитель Правинд Ругоо говорит:

"Местные жители не должны подвергать себя риску, им нужно избегать опасных зон, тех, где сошли оползни, скопилось большое количество воды, а также зон, подверженных наводнениям.

"Бергитта" уже получила вторую категорию по шкале Саффира-Симпсона и набирает силу. Ожидается, что порывы ветра достигнут скорости 150-180 км/час. Также метеослужбы предупреждают о высоких волнах.

Население спешно делает последние покупки, запасаясь водой и продовольствием. Школы закрыты ещё с вторника. Из наиболее опасных районов эвакуированы несколько семей.

Аналогичная ситуация сложилась и на соседних островах Реюньон, Мадагаскар и Родригес.

Корреспондент "Евроньюс" Ясин Мохабут передаёт из Порт Луи:

"Маврикийцам предписано оставаться в убежищах. Аварийные службы находится в состоянии боевой готовности, аэропорт и порт закрыты. С сегодняшнего утра Маврикий практически отрезан от мира".