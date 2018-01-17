Литве вернули исторический документ

Германия передала Литве оригинал важнейшего исторического документа — Акта о восстановлении независимости. Он был подписан сто лет назад, в феврале 1918 года, когда территория Литвы ещё была оккупирована Германией. Подразумевалось восстановление независимости, утраченной после раздела Речи Посполитой в конце XVIII века.

Документ считался утерянным, но в марте прошлого года его отыскали в дипломатическом архиве немецкого МИДа.

«Я искренне благодарна дружественной стране Германии: она сама переживала в межвоенное время огромные трудности, многое претерпела; но несмотря на это, сумела сохранить столь важный для нас документ», — заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

В феврале Литва будет отмечать столетие независимости, и в преддверии праздника в Берлине решили одолжить документ Вильнюсу. О передаче в собственность речь не идёт — этому препятствуют принципы работы Федерального архива Германии.