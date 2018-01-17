Убийство Ивановича: в Косове растет напряженность

Жители города Косовска-Митровица на севере Косова почтили память политика Оливера Ивановича. Глава движения "Свобода, демократия, правда", один из лидеров косовских сербов, он был застрелен неизвестными во вторник, когда входил в здание штаб-квартиры своей партии.

"Смерть Ивановича - эпизод в целой серии убийств. Пришло время положить этому конец. Жители севера Косова больше не могут этого терпеть", - говорит адвокат Ивановича Небойша Влайич.

Президент Сербии Александар Вучич назвал покушение на Ивановича терактом. Эксперты опасаются, что его убийство может привести к дестабилизации ситуации в Косове.

"Но ведь Иванович мог стать жертвой разборок с местными преступными группировками", - говорит жительница Приштны Шкипе Реджепи.

После убийства Ивановича Сербия вышла из переговоров об улучшении отношений с Косово в Брюсселе. Провинция провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, но Белград, как и ряд других стран, отказался ее признать.