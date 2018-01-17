Переговоры в Пханмунджоме

В демилитаризованной зоне в Пханмунджоме проходит третий раунд переговоров Южной Кореи и КНДР по вопросу участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане. Среди прочего, представители двух стран решают, какова будет численность спортивной делегации КНДР и как до соревнований будут добираться болельщики.

Встреча проходит всего несколько дней спустя после того, как Пхеньян и Сеул договорились о начале консультаций между военными с целью снижения напряженности на межкорейской границе.

В то же время, Япония и некоторые другие страны с опасением отнеслись к мирной инициативе КНДР, в течение целого года грозившей нанести ракетный удар по соседям и США.

"Северная Корея продолжает разработку ядерного оружия и баллистических ракет. Не стоит попадать под сиюминутное очарование ее руководства. Ослаблять давление, вознаграждать каким-либо образом Пхеньян ни в коем случае нельзя", - заявил глава МИД Японии Таро Коно.

В ходе встречи в Ванкувере министры иностранных дел 20 стран решили усилить давление на КНДР.