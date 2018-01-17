Ирландское видение Европы

Председатель Европарламента Антонио Таяни пригласил глав государств и правительств ЕС участвовать в Дебатах о будущем Европы. Первым из них в Страсбург приехал премьер-министр Ирландии. Лео Варадкар встретился с главным представителем ЕС на переговорах о выходе из него Великобритании, а затем заявил депутатам, что этот процесс не должен вести назад, к расколу ирландского общества:

«Правительство, которое я возглавляю, твердо намерено защищать мирное соглашение Страстной пятницы во всех его частях и всё, что вытекает из него, – сказал премьер. – Именно поэтому мы категорически против востановления на острове жёсткой границы, против новых барьеров для передвижения людей и торговли. Мы глубоко благодарны за замечательную солидарность и поддержку со стороны других государств-членов ЕС. Наши надежды оправдались. Доказано к тому же, что малые страны сильно выигрывают от членства в этом Союзе ».

Протестанты Ольстера равняются в основном на Англию, а католики — на Дублин. Пока все они — члены единой европейской семьи, ездят по острову без паспортов, но “брексит” разведёт их и граждан Ирландии по разным государствам. Это чревато возобновлением межобщинного конфликта , который унёс по второй половине ХХ века жизни 3,5 тыс человек.