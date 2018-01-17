Отказ от строительства "аэропорта раздора"

Правительство Франции отказалось от строительства нового международного аэропорта в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страныю. Для улучшения воздушного сообщения городов Брест, Нант и Ренн с европейскими воздушными узлами будет модернизирован аэропорт Нант Атлантик. В нем увеличат пропускную способность и удлинят взлетно-посадочную полосу.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в своем "твиттере" назвал проект аэропортом раздора.

В среду по итогам министерской встречи он заявил: "Такой крупный проект, который на многие годы повлиял был на структуру наших территорий, не может быть выполнен в условиях интенсивного противостояния между двумя практически равнозначными группами населения".

Проекту создания нового международного аэропорта в Нотр-Дам-де-Ланд уже более 50 лет. Строительство объекта стоимостью в 580 млн евро должно было начаться еще в 2013 году, а ввести его в эксплуатацию планировали к 2017. Но защитники природы настаивают, что стройка может привести к ликвидации в этом месте особой экосистемы, и постоянно проводят акции протеста.