Отель из снега и льда в Лапландии

По мотивам знаменитого сериала "Игра престолов" в финской Лапландии построили отель. Железный трон, известный всем поклонникам шоу, скульптуры гигантского дракона, лютоволков и рыцарей украшают интерьер, почти все элементы которого выполнены изо льда и снега. Над ними работали профессиональные скульпторы из России, Польши, Латвии и Украины.

В распоряжении постояльцев, которым холод нипочем, несколько десятков номеров (в том числе класса "люкс"), а также "арктические" бар и ресторан.