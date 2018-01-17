Ferrari создаст электромобиль

На смену знаменитому ревущему мотору приходит тишина. Ferrari создаст супер-электромобиль. Об этом во вторник на автосалоне в Детройте заявил генеральный директор компании Серджио Маркьонне.

Для поклонников марки данная новость по-настощему революционна. Ранее итальянский автопроизводитель прелагал лишь версии с гибридной силовой установкой. Но теперь Ferrari приходится равняться на Tesla: эта компания представила в ноябре новый электромобиль с заявленным временем разгона до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. По словам Маркьонне, итальянский спорткар будет "самым быстрым на рынке".

В то же время убедить фанатов в том, что перемены к лучшему, не так просто: многие уверены, что без характерного рычащего турбированного двигателя машина будет уже не той.

Когда конкретно появятся первые электромобили Ferrari, пока неизвестно.