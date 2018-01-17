Европарламент голосует за "чистую энергию"

Евросоюз сделал важный шаг на пути к достижению целей Парижского соглашения по климату. В среду Европарламент одобрил стратегический план «чистая энергия», вынесенный на голосование Еврокомиссией.

Одна из задач проекта – добиться переработки 100% упаковочных материалов из пластика и сокращения потребления одноразовой упаковки к 2030 году.

«Необходимо информировать граждан, особенно потребителей, потому что уже сегодня в магазинах им предоставлен выбор. Если поднять цену на материалы из пластика и при помощи фискальных мер снизить стоимость перерабатываемых бумажных материалов, все начнут прибегать к более дешевому решению», - уверен Давор Скрлец, депутат хорватской партии «зелёных».

В стремлении добиться полного отказа ЕС от ископаемого топлива Европарламент проявил себя еще более решительно, чем Европейская комиссия. Последняя настаивала на том, чтобы к 2030 году 27% потребляемой в сообществе энергии поступало из возобновляемых источников. Законодатели же решили довести эту долю до 35%.

«Декарбонизация экономики – не просто один из вариантов, это обязательство, которое мы взяли на себя. Она также должна предоставить альтернативные варианты регионам, в экономике которых уголь был важной составляющей», - считает Хосе Бланко Лопез, депутат партии социалистов Испании.

Далее Брюсселю предстоит период сложных переговоров с правительствами стран-членов Евросоюза. Стороны должны выработать общую позицию до лета текущего года.