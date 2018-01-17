ЕС против пропаганды РФ

Европарламент обсудил на сессии в Страсбурге влияние на страны Евросоюза российской пропаганды. Депутаты заявили, что такие организации, как Sputnik, RT и “фабрики троллей”, используются Кремлем для подрыва демократических устоев и единства ЕС. Немецкая зелёная считает, отпор подобной деятельности должны давать сами европейцы:

“Если вы хотите, чтобы наши общества могли противостоять этим кровавым пропагандистским кампаниям, тогда вы должны дать больше возможностей нашим гражданам, – сказала Ребекка Хармс. – Мы должны сделать больше, чтобы стабилизировать ситуацию в наших медиа-секторах, чтобы наши журналисты могли работать независимо”.

Евродепутаты обвиняли российские СМИ в предоставлении платформы популистам и евроскептикам, таким, как члены британской Партии независимости (UKIP).

“Меня больше беспокоит пропаганда ЕС, чем её неуклюжая российская версия, – сказал представитель UKIP Дэвид Кобурн. – Russia Today давала UKIP слово в те дни, когда мы не могли получить его от Би-би-си. Может быть, русские защищают свободу, которую ваша братия хочет задушить. Тогда спасибо богу за них”.

При главном дипломате ЕС Федерике Могерини в 2015 году была создана рабочая группа для опровержения дезинформации российского происхождения. В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Евроатлантике утверждается порочная практика деления СМИ на „свободные“ и „пропагандистские“.