Роналдиньо завершает карьеру

Легенда мирового футбола – Роналдо де Ассиис Морейра, более известный как Роналдиньо – завершает профессиональную карьеру. Об этом сообщил брат и агент 37-летнего игрока.

Обладатель награды «Золотой мяч» как лучший футболист Европы и лучший игрок 2004 и 2005 годов по версии ФИФА, Роналдиньо успешно выступал за целый ряд европейских и не только клубов.

Пик спортивных достижений футболиста пришелся на 2000-е годы. Начало им было положено во французском «ПСЖ». Затем бразилец перешел в каталонскую «Барселону», в составе которой стал двукратным чемпионом Испании, а в 2006-ом - выиграл «Лигу чемпионов». Выступая за «Милан», Роналдиньо побеждал и в чемпионате Италии.

В качестве игрока бразильской сборной он завоевал титул чемпиона мира в 2002 году, бронзу Олимпийских Игр-2008 в Пекине, а также Кубок Америки и Кубок Конфедераций. Всего за национальную сборную он провел 97 матчей, в которых забил 33 гола.

Последний раз Роналдиньо выходил на поле два года назад в матче за бразильский клуб «Флуминенсе».