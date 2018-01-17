Биткойн продолжает падать

Курс биткойна упал за сутки более чем на четверть. В данный момент, криптовалюта торгуется на уровне 10,5 тысяч долларов за биткойн. Хотя еще в декабре она преодолела психологическую отметку в 20 тысяч долларов.

В след за ней обвалились также котировки Ethereum и Ripple.

Стремительный рост, который демонстрировал биткойн на протяжении последних нескольких месяцев, привел к возникновению «пузыря» на рынке. Неуверенность трейдеров усилили заявления властей ряда азиатских стран о планах ужесточить регулирование виртуальной валюты.

Однако аналитики не теряют оптимизма, говоря о том, что колебания биткойна носят временный характер, и за его снижением может вновь последовать рост.