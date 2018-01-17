Барселона: "Свободу политзаключённым!"

Тысячи каталонцев вышли во вторник вечером на улицы Барселоны. Они требовали освободить четверых политиков, причастных к провозглашению независимости автономного сообщества от Испании и избранных депутатами парламента.

На первой сессии каталонского парламента в среду они присутствовать не смогут, так как всё ещё находятся в тюрьме в Мадриде по обвинению в мятеже. В ссылке в Брюсселе остаётся и бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон. Испанский суд выдал ордер на его арест, а премьер-министр Мариано Рахой пригрозил оставить в силе ограничение самоуправления Каталонии, если новый глава региона попытается управлять им из другой страны.

Между тем именно Пучдемона договорились вновь выдвинуть на пост главы женералитета две самые крупные сепаратистcкие каталонские партии. А вместе у них будет больше голосов, чем у победивших на выборах сторонников единства Испании.