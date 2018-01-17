США сокращают помощь палестинцам

Вашингтон решил сократить очередной транш выплат БАПОР (Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ) со 125 млн долларов до 60 млн долларов. В Госдепе США говорят, что сокращают финансирование не в наказание, а потому, что и 60 млн достачно для того, чтобы фонд продолжил свою работу. Кроме того, предлагается привлечь к финансированию и другие страны.

"Мы не отказываемся от мирных переговоров, мы не отказываемся от дискуссий. Всё это очень важно для нашей администрации. Госсекретарь Тиллерсон принял это решение после консультаций с другими членами администрации, и вот к чему они в итоге пришли", - сказала на брифинге во вторник представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Она также отметила, что оставшиеся 65 млн долларов могут быть выплачены "после проведения определенных реформ палестинскими властями и БАПОР". В Вашингтоне недовольны тем, как управляется агентство.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что намерен сократить помощь палестинцам на фоне беспорядков, начавшихся после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля. Организация освобождения Палестины заморозила признание Израиля государством, пока тот "не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит аннексию Восточного Иерусалима и не прекратит колонизацию".

О том, что Белый дом может пересмотреть своё участие в финансировании БАПОР, если палестинцы не согласятся продолжить переговоры с Израилем, предупреждала и постпред США в ООН Никки Хейли. Выплата 125 млн долларов - треть ежегодной американской финансовой помощи БАПОР - была заморожена.

Палестинцы негодуют:

"Президент Трамп объявил Иерусалим столицей оккупантов, но он не имеет на это права. Это противоречит международному праву и соглашениям, это попытка лишить палестинцев их вечной столицы Иерусалима - он всегда был столицей Палестины. А теперь они ещё и сокращают помощь БАПОР, чтобы оказать на нас ещё большее давление, лишить беженцев права на возвращение", - говорит представитель Организации Освобождения Палестины Васель Абу Юсиф .

Свою обеспокоенность выразил и генеральный секретарь ООН Антиниу Гутерриш:

"Я очень надеюсь, что в конечном итоге США продолжат финансирование, их вкалд имеет большое значение", - сказал он, подчеркнув, что "БАПОР - не палестинское учреждение, а агентство ООН, оказывающее жизненно необходимую помощь как палестинскому населению на оккупированных территориях, так и беженцам в Иордании, Сирии и Ливане, что в свою очередь являептся важным фактором стабильности".

Постпред Израиля при ООН Дани Данон приветствовал решение США. Власти еврейского государства неоднократно обвиняли БАПОР в использовании международной гуманитарной помощи "в неправильных целях". По его словам, в течение последнего года представители БАПОР стали руководителями движения ХАМАС, а под инфраструктурой этой организации создавались подземные туннели.

Ранее израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что нужно вообще ликвидировать БАПОР и перенаправить его финансирование Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По мнению Нетаньяху, нужно установить четкие критерии поддержки реальных, а не фиктивных беженцев.

БАПОР было учреждено резолюцией Генассамблеи ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года.