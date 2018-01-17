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В Китае спасли слоненка

В китайской провинции Юньнань спасли свалившегося в канаву слоненка. Но его жизнь все еще находится в опасности.

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В Китае спасли слоненка

В Китае спасли слоненка
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Жизнь слоненка, спасенного несколько дней назад в китайской провинции Юньнань, все еще находится в опасности. Об этом рассказал представитель Центра по разведению и реабилитации азиатских слонов, куда после неприятного приключения был доставлен этот малыш.

Слоненок, которому от роду всего месяц, свалился в канаву. Животное заметили местные жители и сообщили о происшествии в службу охраны леса. Сотрудники лесного хозяйства вытащили слоненка из канавы и отправили ветеринарам. Животное проходит реабилитацию. 

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