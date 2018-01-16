Обрушение строящегося моста: погибли рабочие

В Колумбии в результате обрушения строящегося подвесного моста погибли десять рабочих.

В момент трагедии на мосту находились, по предварительным данным, около 40 человек: девять погибли на месте, упав с высоты почти в 300 метров, еще один пострадавший от полученных ранений скончался в больнице. Точное число оказавшихся мосту рабочих пока не установлено, проводится поисковая операция.

Один из свидетелей рассказывает: "Мы внезапно услышали очень громкий звук. И стальные тросы, по которым вагончики доставляли нас на мост, начали выходить из строя. Тогда мы просто побежали оттуда, чтобы укрыться в безопасном месте. Было очень много дыма".

Мост должен был соединить столицу страны Боготу с городом Виллависенсио. Национальное агентство по инфраструктуре Колумбии проводит расследование, чтобы выяснить причины обрушения.