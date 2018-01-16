Выборы-2018: без "Левада-центра"

Независимый социологический «Левада-центр» решил прекратить публикацию данных своих опросов, касающихся выборов президента России, хотя продолжит их проводить. Об этом заявил его директор Лев Гудков.

Во время думских выборов 2016 г. «Левада-центр» признали иностранным агентом, а по избирательному законодательству такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах. Как пояснил Гудков в интервью "Ведомостям": «Нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием организации».

Со своей стороны, Всероссий ский центр изучения общественного мнения объявил в понедельник о старте исследовательского проекта к президентским выборам. ВЦИОМ контролируется государством, интересно, что именно из него в свое время ушли основатели "Левада-центра". По данным первого опроса, 67% россиян говорят, что точно примут участие в выборах, а еще 11% сделают это «скорее всего».

За Владимира Путина готовы проголосовать 73,8% от всех опрошенных, за выдвиженца КПРФ Павла Грудинина намерны проголосовать 7,2%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 4,7%. Ниже уровня погрешности результаты телеведущей Ксении Собчак, основателя «Яблока» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

По мнению 64% респондентов, выборы проходят в «открытой и честной политической борьбе», а 23% считают, что их трудно назвать «подлинно свободными и демократическими».