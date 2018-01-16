Бывший инспектор уголовной полиции был убит в столкновении с силами безопасности Венесуэлы. Шестеро членов его вооруженной группы также были застрелены, еще шесть человек задержали правоохранительные органы. Об этом заявил глава МВД Венесуэлы во вторник.
Власти сообщили, что им удалось обезвредить "опасную ячейку, которая устраивала террористические акты против государственных институтов".
В июне прошлого года несколько сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнали вертолет и совершили нападение на ряд административных зданий в Каракасе. В результате никто не пострадал.
Мятежники заявили, что начинают борьбу с режимом Николаса Мадуро. Власти назвали инцидент "терактом" и объявили беглецов в розыск.