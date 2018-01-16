Папа римский испытывает "боль и стыд" из-за священников-педофилов

Папа римский Франциск вновь попросил прощения у жертв католических священников-педофилов. Он сделал это во время своего первого выступления в рамках официального визита в Чили на встрече с властями страны, общественностью и дипломатическим корпусом во дворце "Ла Монеда".

Франциск: "Здесь я не могу не выразить боль и стыд, который я испытываю из-за непоправимого ущерба, нанесённого детям служителями Церкви".

Его слова были встречены продолжительными аплодисментами собравшихся.

Скандал о растлении малолетних католическими священниками, в том числе и в Чили, разгорелся в годы понтификата предшественника Франциска - Бенедикта XVI, который добровольно оставил папский престол в 2013 г. Расследование преступлений продолжается.

Папа Франциск пробудет в Чили до 18 января, после чего направится в Перу.