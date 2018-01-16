"Звезды" автосалона в Детройте

Сенсоры, датчики и отсутствие водителя в скором будущем, как полагают те, кто активно инвестируют в автомобили-беспилотники, станут отличительными характеристиками многих транспортных средств. Одна из главных премьер для таких беспилотников - автосалон в Детройте, который открывает сезон показа новинок в автоиндустриии.

Французская кампания NAVYA выпускает микроавтобусы-беспилотники. По словам Аарона Фостера, менеджера по развитию, "микроавтобус оснащен несколькими системами, которые позволяют бортовому компьютеру оценивать обстановку на дорогах, принимать решения и действовать по ситуации".

Сегодня транспортные средства, которым не требуется водитель, - реальность не конструкторских бюро, а городских улиц. Они начинают постепенно становиться полноправными участниками дорожного движения, и, как говорят наблюдатели, зачастую инженерные и технические решения опережают нравы. Требуется изменение законодательства, строительство и создание соответствующей инфраструктуры, а также пересмотр ряда законов, связанных со страхованием. И на все это потребуется довольно много времени.