Мадсена обвиняют в убийстве

Петеру Мадсену вменяют в вину предумышленное убийство журналистки Ким Валл, а также преступления сексуального характера.

Ким Валл пропала в августе прошлого года. Шведская журналистка отправилась на морскую прогулку вместе с Мадсеном после интервью. На следующий день подлодка затонула недалеко от датской столицы.

Останки Валл обнаружили на морском дне. Ее тело было расчленено, а фрагменты помещены в пластиковые пакеты вместе с тяжелыми металлическими предметами.

Мадсен путается в показаниях, но полностью отрицает свою вину.

Первоначально он утверждал, что высадил женщину на берег, затем, когда в море нашли ее туловище, заявил, что она погибла в результате несчастного случая, получив удар по голове металлической дверью входного люка подлодки, а когда экспертиза не обнаружила следов травмы на голове женщины, предположил, что причиной ее смерти могло стать отравление угарным газом.

Суд над датским инженером начнется в Копенгагене 8 марта и будет идти до 25 апреля. Ему грозит пожизненное заключение.