Калифорнийский кошмар

В Калифорнии супружеская пара была арестована после того, как полиция обнаружила в их доме 13 детей, которые содержались в кандалах, прикованными к кроватям. Возраст тех, кто находился на положении заложников в родительском доме - от 2-х до 29-ти лет.

Родители детей - 57-летний Дэвид и 49-летняя Луиза Тёрпены, как выяснилось после медицинского освидетельствования их жертв, над детьми издевались, подвергая их пыткам, в том числе и голоду. Дети все были грязными, они находились в помещениях, в которых отсутствовало освещение и был отвратительных запах.

По словам соседки Тёрпенов Тони Янг, "семья содержала своих собственных детей в кандалах, прикованными к их постелям, это просто не укладывается в голове".

Пара, как говорится в полицейском протоколе задержания, подвергала жизни несовершеннолетних опасности, издевалась над ними и лишала детей свободы.

Дэвид и Луиза Тёрпены должны предстать перед судом в ближайший четверг.