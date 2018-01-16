Симона Байлз обвиняет

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз обвинила бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара в сексуальном насилии. Как заявила Байлз, Нассар преследовал ее, когда она была несовершеннолетней.

Байлз написала в Твиттере, что "больше не боится рассказывать свою историю. Я была одной из тех, кто подвергся сексуальному насилию", - заключила она.

Симона Байлз несла флаг США на закрытии Олимпиады в Рио - на этих Играх она выиграла пять медалей из шести возможных. Нассара некоторое время назад признали виновным в хранении и распространении детской порнографии, а также в сексуальных домогательствах, был приговорен к 60-летнему тюремному заключению. Всего, как стало известно, от его сексуальных домогательств пострадали свыше 140 женщин и девушек. Нассар признал свою вину, но лишь частично.