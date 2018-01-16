Мюллер вызвал Бэннона для показаний по "Раша-гейту"

Бывший главный советник президента Трампа Стив Бэннон вызван спецпрокурором США Робертом Мюллером для дачи показаний перед большим жюри присяжных по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 г. Об этом сообщила газета "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на анонимный осведомлённый источник.

Во вторник Бэннон также давал показания на закрытом заседании спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Конгрессменов интересует работа Бэннона в предвыборном штабе Дональда Трампа и в Белом Доме. По информации телеканала "Фокс-ньюс", Бэннон отказался отвечать на вопросы, касающиеся его работы в должности советника президента, сославшись на инструкции из Белого Дома.

Две недели назад он получил письмо от адвоката президента с требованием прекратить передавать третьим лицам конфиденциальную информацию о работе в белом Доме. Это было сделано после того, как Стив Бэннон дал развёрнутые комментарии публицисту Майклу Вулфу, которые тот опубликовал в книге "Огонь и ярость. Внутри Белого дома".

В отличие от слушаний в комиссии конгресса, которые носят политический характер, большое жюри спецпрокурора Мюллера расследует уголовную сторону дела.