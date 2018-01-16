Премьером Румынии станет женщина?

Правительство Румынии впервые в истории страны может возглавить женщина: евродепутат Виорика Дэнчилэ выдвинута на пост премьера правящей в стране Социал-демократической партией. Её кандидатура будет предложена на утверждение президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

54-летняя Дэнчилэ принадлежит к ближайшему окружению нынешнего лидера социал-демократов Ливиу Драгня, из-за конфликта с которым подал в отставку предыдущий премьер Михай Тудосе, и её выдвижение стало неожиданностью для многих аналитиков, полагавших, что конец политическому кризису будет положен назначением технократа.

Вице-президент Европарламента румын Иоанн Пашку считает, что с утверждением Виорики Дэнчилэ проблем не будет:

"Думаю, что президент примет предложение партии, причин для отказа у него нет. Знаете ли, в нынешней Конституции страны написано, что президент должен назначать премьером лишь тех кандидатов, которых выдвигают партии и коалиции. В парламенте пока налицо сильное большинство, так что причин для созыва внеочередных выборов нет. А если кто-то попытается воспользоваться этим кризисом, чтобы спровоцировать проведение внеочередных выборов, то это будет искусственно".

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который принимал во вторник в Бухаресте премьер-министра Японии Синдзо Абэ, проведёт консультации с парламентскими политическими партиями в среду. Если Йоханнис утвердит кандидатуру Дэнчилэ, то у неё в распоряжении будет 10 дней на формирование правительства и подготовку его программы.