Два года на репатриацию рохинджа

Два года на репатриацию 650 тысяч представителей народа рохинджа, бежавших в августе из Мьянмы в Бангладеш. К такому соглашению пришли делегации двух государств на встреча во вторник в столице Мьянмы Нейпьидо.

Стороны, в частности, договорились о том, какой именно формуляр должны заполнить беженцы, чтобы доказать, что прежде проживали в провинции Ракхайн. Когда именно планируется начать репатриацию, пока не известно.

Правительство Мьянмы в свою очередь обязалось предоставить места для временного проживания беженцев, пока не будет восстановлено их разрушенное жилье. Речь идет о лагере, рассчитанном на прием 30 тысяч представителей мусульманской народности на севере штата Ракхайн. Первые сто домов должны быть построены к концу января.

Пока соглашение не вступило в силу и беженцы остаются в переполненных лагерях на территории Бангладеш, ВОЗ и ЮНИСЕФ обеспокоены гуманитарной и санитарной ситуацией. После эпидемий холеры, кори и краснухи, детям в них грозит дифтерия. Неправительственные организации "Врачи без границ"и Международный Красный Крест" срочно проводят вакцинацию.

Ситуация в штате Ракхайн, преимущественно населенном рохинджа, обострилась 25 августа прошлого года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности Мьянмы начали в регионе силовую операцию. По официальным данным, в столкновениях погибли 414 человек. Случившийся затем массовый исход рохинджа в соседнюю Бангладеш ООН квалифицировала как "этнические чистки".