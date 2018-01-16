В Киеве снова жгут флаг России

Массовая потасовка между участниками акции протеста движения "Освобождение", выступающего за принятие закона о так называемой реинтеграции Добнасса, и представителями силовых органо произошла возле здания Верховной рады Украины.

Во время акции ее участники сожгли российский флаг. Полицейские попытались воспрепятствовать акции, применив слезоточивый газ. В ответ в них полетели булыжники и покрышки. По данным полиции, ситуация в районе Рады пока остается контролируемой.

Тем не менее представители движения "Освобождение", которое возглавляют депутаты Семён СемEнченко и Егор Соболев, не намерены прекращать митинг у рады. Туда стянуты усиленные наряды полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Их численность достигает 4 тысяч человек.

Параллельно с акцией депутаты Верховной рады не признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики "террористическими организациями".

За соответствующую поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали меньше четверти парламентариев.