Мадуро: "Мятежники разгромлены"

Выжил ли венесуэльский оппозиционер Оскар Перес в перестрелке? Власти Каракаса заявили, что группа мятежного полицейского была разгромлена. По словам президента Николаса Мадуро, несколько её членов были убиты, остальные арестованы.

"Они стреляют в нас из гранатомётов, в нас летят гранаты, против нас брошены снайперы, стрелки. Среди нас есть гражданские лица. Мы сказали, что сдадимся, но им всё равно, они хотят нас убить", - говорит Перес на этом видео, которое он разместил на своей странице в "Инстаграме".

В понедельник элитные подразделения венесуэльского спецназа оцепили рабочий квартал Каракаса, где находились Перес и его единомышленники.

Выступая перед Национальной ассамблеей, президент Мадуро сообщил, что "вооруженная группировка планировала взорвать заминированный автомобиль у одного из иностранных посольств":

"Задержанные террористы дают показания в полиции. То, что они говорят, ужасно", - заявил Мадуро.

В июне 2017 года несколько сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с бывшим инспектором уголовной полиции Оскаром Пересом совершили нападение на ряд административных зданий в Каракасе с помощью угнанного ими вертолёта. Они заявили, что начинают борьбу с режимом Николаса Мадуро, а затем скрылись.

Власти назвали инцидент "терактом" и объявили беглецов в розыск. Перес с товарищами скрывался почти 7 месяцев, публикуя сообщения в соцсетях и призывая венесуэльцев объединиться для борьбы с правительством Мадуро. В декабре 2017 года мятежники взяли на себя ответственность за захват казармы в штате Миранда, откуда забрали оружие.

Перес стал известен в Венесуэле в 2015 году, сыграв главную роль в полицейском боевике "Отсроченная смерть". Снимали его и в телероликах, сделанных по заказу полиции.