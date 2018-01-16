В 2017 г. в Германии было зарегистрировано на 100 тыс меньше просителей убежища, чем в предыдущем. Всего, по данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, в прошедшем году их было 186 644.

Эти данные – хорошая новость для для правящих христианских демократов и социал-демократов, которые мучительно пытаются договорить о новой коалиции и для которых иммиграция является одним из самых важных пунктов разногласия. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер уже заявил, что миграционный кризис преодолён.

В то же время просители убежища, которым было отказано, все чаще стали успешно оспаривать это решение в судах. В 2017 г. такая апелляция была выиграна в почти половине случаев.

Франциска Вильмар, специалист по миграции в немецком отделении Amnesty International: "Суды таким образом пытаются восстановить справедливость нарушенную при рассмотрении дела Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев. Также, возможно, это повод для правительства задуматься о разгрузке судов и отделении дел о воссоединении семей от дел о предоставлении убежища. Потому что именно из-за перегруженности судов люди пытаются получить статус семейных мигрантов".

Во Франции 2017 г. был рекордным по числу поданных прошений о предоставлении убежища. По сравнению с предыдущим годом оно выросло на 17% и превысило 100 тысяч. На первом месте – граждане Албании. С другой стороны число мигрантов, которые были выдворены с территории Франции, возросло в прошлом почти в два раза и составило 85 тыс.