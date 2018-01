Новые технологии в недалеком будущем радикально изменят рынок труда. К лучшему?

В то же время, машины значительно упрощают повседневный труд человека и тем самым дают простор для более креативной деятельности. Рассмотрим несколько примеров: от долины Нила до Силиконовой долины.

Ромашковые поля и машины

Перенесемся на ромашковые поля в оазис Эль-Файюм в Египте. Сбор цветов является важным источником дохода для жителей этого региона. На сезонных работах занято много местных женщин. И для них новые технологии являются благом, поскольку позволяют не только облегчить труд, но и повысить урожайность.

Речь идет о новых машинах для просушки цветов. Они пришли на смену традиционной процедуре сушки бутонов под солнцем. которая использовалась в Египте испокон веков. Теперь процесс занимает гораздо меньше времени, чем раньше: всего два дня. А значит можно выращивать больше цветов. В сезон урожай ромашек может достигать 300 тонн.

“В целом новые технологии позволили обеспечить работой значительно больше людей, чем раньше. От инженеров, которые занимались разработкой новых машин, до простых работниц, которые трудятся непосредственно на полях в Эль-Файюме”, – отмечает профессор Ваэль Абдельмоэз, специализирующийся на вопросах окружающей среды.

Shrinking subsidies on fossil fuels in MENA countries make solar power more competitive, leading to innovation and job creation. In Egypt, I talked to Prof. Wael Abdelmoez, founder of R&D Tech that develops solar driers for camomile and other agricultural products pic.twitter.com/2yVQwmh4MF