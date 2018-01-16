Новые технологии в недалеком будущем радикально изменят рынок труда. К лучшему?

Во многих странах люди все больше задаются вопросом: не представляют ли новые технологии угрозу для человека. Многие профессии, которые существуют сегодня, завтра, возможно, исчезнут. Например, роботизированные автомобили могут уже в ближайшем будущем сделать профессию водителей ненужной. А это миллионы людей по всей планете. Что будет с ними?

В то же время, машины значительно упрощают повседневный труд человека и тем самым дают простор для более креативной деятельности. Рассмотрим несколько примеров: от долины Нила до Силиконовой долины.

Ромашковые поля и машины

Перенесемся на ромашковые поля в оазис Эль-Файюм в Египте. Сбор цветов является важным источником дохода для жителей этого региона. На сезонных работах занято много местных женщин. И для них новые технологии являются благом, поскольку позволяют не только облегчить труд, но и повысить урожайность.

Речь идет о новых машинах для просушки цветов. Они пришли на смену традиционной процедуре сушки бутонов под солнцем. которая использовалась в Египте испокон веков. Теперь процесс занимает гораздо меньше времени, чем раньше: всего два дня. А значит можно выращивать больше цветов. В сезон урожай ромашек может достигать 300 тонн.

“В целом новые технологии позволили обеспечить работой значительно больше людей, чем раньше. От инженеров, которые занимались разработкой новых машин, до простых работниц, которые трудятся непосредственно на полях в Эль-Файюме”, – отмечает профессор Ваэль Абдельмоэз, специализирующийся на вопросах окружающей среды.

Shrinking subsidies on fossil fuels in MENA countries make solar power more competitive, leading to innovation and job creation. In Egypt, I talked to Prof. Wael Abdelmoez, founder of R&D Tech that develops solar driers for camomile and other agricultural products pic.twitter.com/2yVQwmh4MF — Denis Loctier (@Loctier) 29 décembre 2017

По мнению экспертов, применение новых технологий позволит Египту создать новые рабочие места и привлечь больше инвестиций в страну. Однако может ли технологический прогресс иметь обратный эффект?

Роботы-фермеры

Перенесемся в США – в Бостон. Благодаря Массачусетскому технологическому институту и целой сети инновационных стартапов этот город сегодня находится на авансцене технического прогресса и робототехники.

Компания Harvest Automation разработала робота, который способен передвигать горшки с растениями и расставлять их таким образом, чтобы оптимизировать рост зелени. До недавнего времени этим всегда занимались люди.

“Передвигать горшки с растениями – это самая неблагодарная работа на ферме. Это никому не нравится делать. Спросите у любого”, – говорит глава стартапа Чарли Гриннел. По его словам, уже несколько десятков хозяйств закупили этих железных “чудо-фермеров”.

Однако что стало с людьми, на смену которым пришли роботы? Они не только не лишились своих мест, но наоборот, смогли заняться более интересной работой. “На ферме всегда найдется работа”, – отмечает Гриннел. – Все наши клиенты говорят, что применение роботов для простой работы как раз позволило им освободить рабочие руки для более важных задач”.

Кто кого: робот или человек?

Однако с каждым днем машины становятся все более умными и производительными. Базирующаяся в Бостоне компания Neurala занимается разработкой программ для визуального распознавания объектов: также как это делает глаз человека.

Как это работает. Берем мобильный телефон, делаем снимок какого-либо предмета, например, бутылки с водой. Прогоняем этот снимок через специальную программу и вуаля: теперь программа сможет распознать именно эту бутылку среди множества других объектов.

Как отмечает глава компании Массимилиано Версаче, такие программы могут выполнять задачи по распознаванию и поиску потерявшихся детей, отслеживать перемещения животных или выявлять какие-либо неисправности. А что же люди?

“Есть такие работы, которые люди просто не должны выполнять. Например, сидеть в будке и выдавать чеки за проезд по автотрассе. Или весь день смотреть в камеру наблюдения. Всем этим должны заниматься машины. Искусственный интеллект позволит освободить человека”, – убежден Массимилиано Версаче.

Искусственный интеллект шагает по планете

Международная организация труда сформировала специальную комиссию, которой поручена задача изучить, как развитие новых технологий и искусственного интеллекта повлияет на рынок труда в будущем. К работе привлечены эксперты из различных странах.

“Внедрение искусственного интеллекта позволит предприятиям извлекать большую прибыль, врачам – выбирать наиболее оптимальный курс лечения для пациентов, службам безопасности – быстрее выявлять уязвимости IT-систем или пресекать попытки взлома хакерами. Вы можете взять любую отрасль”, – говорит Софи Вандеброк из IBM Research.

Сможет ли общество приспособиться к новым условиям труда, которые в будущем полностью изменятся по сравнению с днем сегодняшним? Ученые не видят в этом проблемы.

“Если у человека будет все, что ему нужно, и ему уже не придется работать, чтобы выжить, то работа станет своего рода роскошью. И возможно, это не так плохо, как кажется на первый взгляд, – считает Вивек Вадва из Университета Карнеги-Меллон. – Почему нам нужно работать 50 часов в неделю? Почему мы не можем работать лишь 10 часов? Свободное время люди могли бы посвятить искусству, образованию, созидательной деятельности”.

Что думает МОТ?

Комиссия, созданная Международной организацией труда (МОТ), должна представить свой доклад в 2019 году. Глава МОТ Гай Райдер в интервью Euronews поделился своим видением ситуации.

“Мы переживаем эпоху так называемой 4-й промышленной революции. Если мы обратимся к истории, то увидим, что предыдущие промышленные революции всегда приводили к тому, что появлялись больше работы, труд становился легче, а условия жизни в целом улучшались. Но очевидно, что каждый раз человечеству надо было проходит через период адаптации”, – заявил Гай Райдер.

По его словам, половина или даже больше половины существующих сегодня профессий в промышленно развитых странах могут перейти к роботам. “Однако этого может и не случиться, – поясняет Райдер.- Есть немало факторов, которые будут препятствовать этому. Я думаю, что все согласны в следующем: новые технологии дожны помочь улучшить социальные условия, а не наоборот”.

В Японию при быстро стареющем населении его работоспособная часть сокращается. В развивающихся странах все наоброт – в Африке, Южной Азии численность населения стремительно растет и там очень большой спрос на рабочие руки, особенно среди молодежи.

“Ситуация везде разная, и это надо принимать в расчет, – констатирует глава МОТ. – Я бы хотел затронуть еще один аспект: так называемую зеленую экономику. Развивающийся мир обладает очень сильным потенциалом, чтобы извлечь выгоду из перехода к экологически более чистой и таким образом более устойчивой экономике”.

Смотрите программу Spotlight на Euronews.