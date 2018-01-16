Президент Макрон посвятит день мигрантам

C посещения центра временного содержания для мигрантов в местечке Круазий начался визит президента Франции в северный департамент Па-де-Кале. В поездке, посященной миграционной политике республики, Эммануэля Макрона сопровождают министр юстиции и глава МВД.

По данным ведомства, в прошлом году в стране было выдано 262 тысячи видов на жительство, что на 13,7 % больше, чем в 2016 году. При этом на 14,6 % увеличилось число высланных из страны нелегальных мигрантов, достигнув без малого 15 тысяч человек.

В Круазий Эммануль Макрон встретился с проживающими здесь 63 мигрантами, главным образом из Судана и Аганистана, которые ожидают решения своей участи.

Именно в такие центры на границе Франции и Великобритании были переведены большинство обитателей гигантского стихийного лагеря в Кале, прозванного "джунглями" и ликвидированного больше года назад. Но многие предпочитают жить на улице, подстерегая малейшую возможность переправиться на ту сторону Ла-Манша.

По мнению правозащитных организаций, правила игры между Францией и Великобританией следует пересмотреть: "Минимальные небходимые изменения - это, чтобы Великобритания рассматривала заявки на предоставление убежища и воссоединение семей на французской стороне, - объясянет глава НПО "Убежище мигрантов" Франсуа Геннек. - Следующий этап - открыть границу, чтобы просители убежища

могли это сделать уже на той стороне Ла-Манша, в Дувре. Сегодня так в итоге и происходит, но только после того, как беженцы многократно подвергают свои жизни риску".

О пересмотре оспариваемого как Парижем, так и Лондоном соглашения по мигрантам, заключенного в Туке в 2003-м, пойдет речь в четверг на саммите Франция-Великобритания. В ходе предвыборной кампании президент Макрон неоднократно называл этот договор "несправедливым" по отношению к Франции, поскольку на ней одной лежит ответственность за остановку мигрантов, которые рвутся по ту сторону Ла-Манша.