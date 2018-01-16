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Косово

Убит лидер косовских сербов

В Косове убит Оливер Иванович, один из лидеров косовских сербов, глава движения "Свобода, демократия, правда".

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Убит лидер косовских сербов

Убит лидер косовских сербов
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Покушение было совершено во вторник утром, когда политик входил в здание штаб-квартиры его партии. Коллега Ивановича сообщила, что никто не слышал звуков выстрелов, а раненого политика обнаружила случайная прохожая.

В нескольких кварталах полиция нашла подожженный автомобиль без номеров. Предположительно, именно на нем и передвигались убийцы.

Оливер Иванович был доставлен в больницу с пятью огнестрельными ранениями. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

В связи с убийством президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны.

Убийство Ивановича может усилить напряженность в Косове. Провинция провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, но Белград, как и ряд других стран, отказался ее признать.

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