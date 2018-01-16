Убит лидер косовских сербов

Покушение было совершено во вторник утром, когда политик входил в здание штаб-квартиры его партии. Коллега Ивановича сообщила, что никто не слышал звуков выстрелов, а раненого политика обнаружила случайная прохожая.
В нескольких кварталах полиция нашла подожженный автомобиль без номеров. Предположительно, именно на нем и передвигались убийцы.
Оливер Иванович был доставлен в больницу с пятью огнестрельными ранениями. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
В связи с убийством президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны.
Убийство Ивановича может усилить напряженность в Косове. Провинция провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, но Белград, как и ряд других стран, отказался ее признать.