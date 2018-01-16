Доклад Freedom House о свободе и демократии

Демократия и свобода слова в опасности: за минувшее 10-летие ситуация с демократическими институтами в большинстве стран мира ухудшилась. Об этом говорится в ежегодном докладе неправительственной организации Freedom House ("Фридом Хаус").

Падение уровня гражданских свобод и социальных прав связано с ростом автократии и наступлением на демократические институты. Freedom House - организация, основанная в США в 1941 году со штаб-квартирой в Вашингтоне, и потому оценка ситуации в любых точках планеты, в первую очередь, принимает во внимание стандарты демократии, принятые в американском обществе. Между тем, в докладе отмечается, что проблемы с демократическими институтами в мире, среди прочего, связаны с сокращением той роли, которую США играют для защиты прав человека.

Трёхцветный мир

По результатам доклада, Freedom House делит все страны на три категории: свободные, частично свободные и несвободные. Организация использует достаточно детальную методику оценки. Так уровень политических прав и свобод оценивается на основе ответов на 76 вопросов, в том числе об организации избирательной системы и о прозрачности государственной бюрократии. Не менее подробно оцениваются гражданские права и свободы, в том числе, участие населения в экономике страны и функционирование системы правосудия.

Как отмечает Freedom House, тенденция последнего десятилетия - рост авторитаризма и постепенное падение уровня гражданских прав. Среди наиболее "пострадавших" в этом отношении стран - Турция, некоторые страны Африки, но также Венгрия, Азербайджан и Россия.

Freedom House

Россия и Китай в докладе названы "передовыми автократиями". Отмечается, что действия властей зачастую приводят к ограничению числа источников информации и маргинализации альтернативных точек зрения. Российским властям, при этом, в докладе вменяется в вину рост ксенофобии в Европе и манипулирование мнением населения крупнейших западных демократий, таких как США, Германия и Франция. Как отмечают эксперты Freedom House, действия китайских властей направлены на дестабилизацию обстановки в некоторых странах юго-восточной Азии и Африки. По мере сокращения роли США в качестве ведущей сверхдержавы, постепенно реализуются амбиции Пекина в плане глобального доминирования.

В десятку наименее демократичных стран по традиции оказались Северная Корея, Эритрея и Южный Судан. На последнем месте - Сирия, отмечены также абсолютизм Саудовской Аравии, полицейское государство в Узбекистане и туркменская нефтегазовая клептократия. Тем не менее, Узбекистан попал также в число государств, сделавших конкретные шаги на пути к развитию демократии.

Freedom House

Кризис демократии

Доклад обращает внимание на то, что на уровень прав и свобод в мире может влиять поведение отдельных стран. Как отмечает глава Freedom House Майкл Абрамовиц, мы свидетели "кризиса демократии. Ценности, которые защищает демократия (право на выбор руководителей во власти, свобода прессы и верховенство права), сегодня оказались под большим давлением. Четверть века назад, после окончания холодной войны, казалось, что тоталитаризм остался в прошлом, а либеральная демократия одержала победу по итогам идеологических баталий всего ХХ века."

В докладе неоднократно подчёркивается изменение политического вектора, на который ориентируются Соединённые Штаты Америки. Администрация президента Трампа фактически отказалась от роли США как международного гаранта во многих странах и регионах. Политика Белого дома сегодня, ещё более, чем когда-либо, направлена на защиту национальных интересов США, притом что американцы отворачиваются от участия в международных проектах, таких как сокращение гонки вооружений и борьба с глобальным потеплением климата.

Европейская демократия

Ну а как же обстоят дела в странах ЕС? Есть ли поводы для беспокойства? Согласно докладу Freedom House, Евросоюз - зона свободы и демократии. На первом месте - скандинавские страны, набирающие уже не первый год сто очков из ста. Вызывающими тревогу назвали американские эксперты процессы, происходящие в Венгрии и Польше. Отмечается рост популизма и национализма в этих странах, борьба Будапешта с НПО и давление на прессу, а также усиление контроля властей в Варшаве над системой правосудия.

Среди стран Восточной Европы в число "частично свободных" попали Украина, Молдавия, государства Кавказа и некоторые балканские страны. К "несвободным", помимо России, доклад относит Белоруссию и Турцию.