Европарламент проголосовал за запрет электролова рыбы

Европейский парламент проголосовал за запрет использования электрических орудий лова рыбы промысловыми судами в водах Европейского союза.

По мнению природоохранных организаций, этот метод ловли наносит серьезный урон морской фауне, так как от электрошока гибнет гораздо больше живых существ, чем вылавливается рыбаками.

За более активное внедрение электрических способов лова выступает правительство Нидерландов, которое пользуется поддержкой Еврокомиссии. Защитники электролова утверждают, что этот метод является более щадящим, чем традиционный донный трал.

В настоящее время 5% нидерландского рыболовного флота используют электротралы.